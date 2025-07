SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

SAP SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 255,25 EUR.

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,1 Prozent auf 255,25 EUR nach. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 255,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 256,05 EUR. Bisher wurden heute 51.975 SAP SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,50 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2025. 11,07 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 176,72 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,77 Prozent.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,37 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 294,89 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.04.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,52 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 9,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,09 Prozent gesteigert.

Am 22.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.07.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,19 EUR je Aktie belaufen.

