SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 199,22 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 199,22 EUR. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 198,08 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 199,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 714.939 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 201,05 EUR an. Mit einem Zuwachs von 0,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2023 bei 120,26 EUR. Abschläge von 39,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,15 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 211,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.07.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,29 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,55 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte SAP SE am 21.10.2024 vorlegen. Am 27.10.2025 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,45 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

