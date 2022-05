SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 94,45 EUR. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 94,40 EUR. Bei 94,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 55.393 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2021 bei 129,74 EUR. Gewinne von 27,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.04.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 132,38 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Am 22.04.2022 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.077,00 EUR gegenüber 6.350,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 21.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 20.07.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 5,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

