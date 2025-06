SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit angezogener Handbremse

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 269,65 EUR.

Bei der SAP SE-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 269,65 EUR. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 270,00 EUR zu. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 269,15 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 269,95 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 70.305 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 167,66 EUR. Dieser Wert wurde am 05.06.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,37 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 292,78 EUR an.

Am 22.04.2025 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 EUR, nach -0,71 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 9,01 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 22.07.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 16.07.2026 dürfte SAP SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,15 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

