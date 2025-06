SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 270,30 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 270,30 EUR ab. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 269,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 271,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 508.650 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,88 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 06.06.2024 auf bis zu 169,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 37,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,37 EUR, nach 2,35 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 292,78 EUR je SAP SE-Aktie an.

Am 22.04.2025 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9,01 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die SAP SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 22.07.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 16.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 6,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie: Bitkom und SAP sehen in KI keine Gefahr für Jobs

So stuften die Analysten die SAP SE-Aktie im vergangenen Monat ein

Buy für SAP SE-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse