SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Um 05.07.2022 09:22:00 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 86,10 EUR zu. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 86,63 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 66.024 Stück.

Bei 129,74 EUR erreichte der Titel am 05.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 33,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.06.2022 bei 84,28 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 2,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 125,38 EUR.

Am 22.04.2022 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,00 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 7.077,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.350,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.07.2022 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 20.07.2023.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

