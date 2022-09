SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Kursabschlägen

Die SAP SE-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 84,62 EUR abwärts. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 83,10 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 83,33 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 793.059 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 129,74 EUR markierte der Titel am 05.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 34,78 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,01 EUR. Dieser Wert wurde am 01.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 114,46 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 21.07.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,96 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,75 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.517,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 6.669,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2022 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 19.10.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 4,85 EUR im Jahr 2022 aus.

