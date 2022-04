SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit KursVerlusten

Um 16:22 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 100,18 EUR ab. Bei 100,04 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.865.549 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei 129,74 EUR erreichte der Titel am 05.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 29,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.02.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 94,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,69 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 137,08 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,86 EUR, nach 1,69 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 7,54 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,98 Milliarden EUR umgesetzt worden.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 22.04.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2023-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 25.04.2023 werfen.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,86 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

