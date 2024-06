SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 176,90 EUR ab.

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 176,90 EUR abwärts. Bei 176,76 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 177,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 148.490 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 184,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Am 27.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 118,52 EUR ab. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 49,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,18 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 194,30 EUR je SAP SE-Aktie an.

SAP SE ließ sich am 22.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,71 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,41 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 8,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,06 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 22.07.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 17.07.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,56 EUR je Aktie belaufen.

