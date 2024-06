SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Freitagvormittag fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von SAP SE. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 178,10 EUR zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 178,10 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 178,10 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 177,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 31.832 Stück.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 184,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 3,58 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.07.2023 Kursverluste bis auf 118,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,18 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 194,30 EUR je SAP SE-Aktie an.

Am 22.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 EUR gegenüber 0,41 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent auf 8,04 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.07.2025 erwartet.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,56 EUR je Aktie.

