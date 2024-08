SAP SE Aktie News: SAP SE verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 185,86 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 185,86 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 183,74 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 184,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 558.184 SAP SE-Aktien.

Am 29.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 197,46 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 5,87 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,26 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 210,00 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.07.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,76 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,29 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 7,55 Mrd. EUR eingefahren.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 21.10.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2025.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,45 EUR je Aktie.

