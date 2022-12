SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Die SAP SE-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 102,02 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 101,86 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 102,88 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 273.636 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,40 EUR) erklomm das Papier am 04.01.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2022 Kursverluste bis auf 79,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,20 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 117,73 EUR für die SAP SE-Aktie.

Am 25.10.2022 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,74 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.845,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.841,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte SAP SE am 26.01.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 24.01.2024.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie leichter: Einstellungshürden sollen gesenkt werden

November 2022: So schätzen Analysten die SAP SE-Aktie ein

Salesforce-Aktie schwächelt: Salesforce-Tochter Slack bekommt neuen Chef

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible