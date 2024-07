SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag nahe Vortagesschluss

SAP SE im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 187,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:49 Uhr die SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 187,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 187,94 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 185,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 186,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 196.869 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 08.07.2024 markierte das Papier bei 190,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,64 Prozent. Am 27.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 118,52 EUR ab. Mit Abgaben von 36,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,17 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 197,90 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 22.04.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 0,41 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 17.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 4,56 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsende