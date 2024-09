SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 192,72 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 192,72 EUR zu. Bei 193,24 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 192,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 190.971 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 201,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,32 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 60,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,15 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 211,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.07.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8,29 Mrd. EUR gegenüber 7,55 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2024 terminiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 27.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,45 EUR je Aktie.

