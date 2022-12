SAP SE Aktie News: SAP SE verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Kaum Ausschläge verzeichnete die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 04:22 Uhr bei 102,38 EUR. Bei 103,12 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 101,44 EUR. Bei 102,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 643.688 SAP SE-Aktien.

Bei einem Wert von 125,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 18,36 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,58 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2022 erreicht. Abschläge von 28,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 115,30 EUR.

Am 25.10.2022 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,12 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.841,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.845,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 26.01.2023 präsentieren. SAP SE dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 24.01.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,50 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie leichter: Einstellungshürden sollen gesenkt werden

Salesforce-Aktie schwächelt: Salesforce-Tochter Slack bekommt neuen Chef

SAP-Aktie im Minus nach Abstufung durch Oddo BHF

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com