SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagnachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von SAP SE. Zuletzt wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 193,54 EUR nach oben.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 193,54 EUR. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 194,96 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 194,74 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 840.558 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 201,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Bei 120,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 37,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,15 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 211,11 EUR.

SAP SE gewährte am 22.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,76 EUR, nach 0,22 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent auf 8,29 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte SAP SE am 21.10.2024 vorlegen. Am 27.10.2025 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,45 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

