SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 240,00 EUR.

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,9 Prozent auf 240,00 EUR ab. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 239,10 EUR nach. Bei 241,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 710.948 Stück gehandelt.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 18,13 Prozent wieder erreichen. Bei 163,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 46,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,37 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,35 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 287,44 EUR an.

SAP SE ließ sich am 28.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8,47 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte SAP SE am 22.04.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 28.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,27 EUR je Aktie belaufen.

