SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von SAP SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 194,46 EUR zu.

Um 15:53 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 194,46 EUR zu. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 195,44 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 193,38 EUR. Bisher wurden heute 839.766 SAP SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 201,05 EUR erreichte der Titel am 03.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2023 auf bis zu 120,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 61,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,15 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 211,11 EUR an.

Am 22.07.2024 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,29 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,55 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 21.10.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 27.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 4,45 EUR je Aktie aus.

