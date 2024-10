SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag stabil

Kursverlauf

Die Aktie von SAP SE zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 206,05 EUR bewegte sich die SAP SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 206,05 EUR zeigte sich die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 206,55 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 205,30 EUR. Bei 205,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 156.513 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 208,65 EUR erreichte der Titel am 01.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.10.2023 (121,10 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 41,23 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,15 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 215,00 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,72 Prozent auf 8,29 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 21.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 27.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

