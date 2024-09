SAP SE Aktie News: SAP SE verteuert sich am Donnerstagmittag

So entwickelt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 198,60 EUR nach oben.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 198,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 199,68 EUR. Bei 198,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 393.616 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 201,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,23 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,26 EUR ab. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 39,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,15 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 211,11 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 22.07.2024. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8,29 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 27.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2024 4,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

