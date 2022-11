SAP SE Aktie News: SAP SE stabilisiert sich am Montagmittag

Mit einem Kurs von 106,00 EUR zeigte sich die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel um 12:22 Uhr kaum verändert. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 106,68 EUR aus. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 105,44 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 106,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 636.335 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Am 23.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 79,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 115,64 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,74 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 7.841,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.845,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 26.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Am 24.01.2024 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,51 EUR je Aktie belaufen.

