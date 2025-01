SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag in Grün

Kurs der SAP SE

Die Aktie von SAP SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 252,60 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 252,60 EUR zu. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 253,75 EUR. Mit einem Wert von 248,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 830.531 Aktien.

Am 15.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 253,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,46 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 143,26 EUR. Dieser Wert wurde am 16.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 43,29 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,16 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,20 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 250,33 EUR.

Am 21.10.2024 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 EUR, nach 1,09 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 8,47 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte SAP SE am 28.01.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 22.01.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

