SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag auf grünem Terrain

Das Papier von SAP SE konnte um 15.06.2022 16:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 89,03 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 89,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,51 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.368.911 SAP SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.11.2021 erreicht. Gewinne von 31,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.06.2022 bei 86,40 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 3,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 129,69 EUR.

Am 22.04.2022 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.077,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.350,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte SAP SE am 21.07.2022 präsentieren. Am 20.07.2023 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,72 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

