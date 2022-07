SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Das Papier von SAP SE legte um 15.07.2022 12:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 85,71 EUR. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 85,83 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 84,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 511.852 SAP SE-Aktien.

Am 05.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,74 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,84 EUR ab. Abschläge von 2,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 121,46 EUR an.

Am 22.04.2022 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,45 Prozent auf 7.077,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.350,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 21.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 20.07.2023 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

