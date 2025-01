SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Die Aktie von SAP SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 254,75 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 254,75 EUR zu. Bei 256,15 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 254,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 461.677 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.01.2025 bei 256,15 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 0,55 Prozent niedriger. Am 17.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 143,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 77,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,16 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 250,33 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

SAP SE ließ sich am 21.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,09 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 8,47 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,74 Mrd. EUR umgesetzt.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 28.01.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 22.01.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 4,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

