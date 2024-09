SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Nachmittag ins Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 201,15 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 201,15 EUR. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 203,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 198,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 640.036 SAP SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2024 bei 203,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2023 bei 120,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 211,11 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 22.07.2024 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,76 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,72 Prozent auf 8,29 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 21.10.2024 erwartet. Am 27.10.2025 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,45 EUR fest.

