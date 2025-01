SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SAP SE zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der SAP SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 254,85 EUR.

Die SAP SE-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 254,85 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 255,60 EUR. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 253,50 EUR nach. Bei 254,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 75.834 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (256,15 EUR) erklomm das Papier am 16.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 18.01.2024 Kursverluste bis auf 144,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 43,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,16 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 250,33 EUR.

SAP SE gewährte am 21.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 8,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,38 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte SAP SE am 28.01.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 22.01.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

