SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 227,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,0 Prozent auf 227,70 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 226,00 EUR nach. Bei 231,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 1.084.690 Stück.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Am 23.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,82 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,05 Prozent.

Nach 2,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,37 EUR je SAP SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 278,14 EUR.

Am 28.01.2025 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,38 Mrd. EUR – ein Plus von 10,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte SAP SE am 22.04.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 28.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2025 6,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

