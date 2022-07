SAP SE Aktie News: SAP SE reagiert am Nachmittag positiv

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 18.07.2022 16:22:00 Uhr 0,6 Prozent. Bei 88,69 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 87,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 669.293 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,74 EUR erreichte der Titel am 05.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 32,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2022 (83,84 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 121,46 EUR angegeben.

Am 22.04.2022 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es stand ein EPS von 1,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.077,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 6.350,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte SAP SE am 21.07.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 20.07.2023 werfen.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,99 EUR je Aktie.

