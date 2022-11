SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die SAP SE-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 105,22 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 105,00 EUR. Bei 105,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.706.300 SAP SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 126,38 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 16,74 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2022 auf bis zu 79,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 114,27 EUR je SAP SE-Aktie an.

Am 25.10.2022 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,12 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 7.841,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.845,00 EUR erwirtschaftet worden.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 26.01.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 24.01.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von SAP SE.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2022 4,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

