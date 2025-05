SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Verlusten

SAP SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 261,20 EUR abwärts.

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 1,9 Prozent auf 261,20 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 260,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 263,20 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 268.548 Stück gehandelt.

Am 19.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 8,54 Prozent wieder erreichen. Am 01.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 165,26 EUR. Abschläge von 36,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,38 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 288,11 EUR für die SAP SE-Aktie.

SAP SE ließ sich am 22.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 9,01 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 8,04 Mrd. EUR umgesetzt.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 22.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 16.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,16 EUR je Aktie belaufen.

