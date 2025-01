SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 256,00 EUR ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 256,00 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 255,60 EUR. Bei 256,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 33.882 SAP SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 256,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.01.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 73,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,16 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 250,33 EUR.

SAP SE gewährte am 21.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 EUR, nach 1,09 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,47 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 22.01.2026.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,43 EUR je Aktie.

