SAP SE Aktie News: SAP SE schiebt sich am Mittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 177,66 EUR.

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 177,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 178,22 EUR. Bei 177,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 145.551 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 184,48 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 118,52 EUR fiel das Papier am 27.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,29 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,18 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 194,30 EUR je SAP SE-Aktie an.

Am 22.04.2024 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,71 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,41 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,04 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 7,44 Mrd. EUR eingefahren.

Am 22.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 17.07.2025 dürfte SAP SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 4,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX sackt zum Handelsende ab

Börse Frankfurt: DAX beendet den Handel im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich zurück