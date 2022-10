SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Nachmittag stärker

Um 04:22 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 89,81 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 89,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 88,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 548.357 SAP SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2021 bei 129,74 EUR. Mit einem Zuwachs von 30,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,58 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2022 erreicht. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 12,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 114,00 EUR.

SAP SE gewährte am 21.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,96 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.517,00 EUR im Vergleich zu 6.669,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2022 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 24.01.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,85 EUR fest.

