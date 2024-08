SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochvormittag höher

Kurs der SAP SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 196,90 EUR zu.

Um 09:07 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 196,90 EUR. Bei 196,96 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 196,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.364 SAP SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 199,20 EUR erreichte der Titel am 20.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 1,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 38,92 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 211,11 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.07.2024. Es stand ein EPS von 0,76 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8,29 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,55 Mrd. EUR umgesetzt.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 21.10.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.10.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 4,45 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich letztendlich leichter

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsende im Minus