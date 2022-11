SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 105,52 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 105,88 EUR aus. Mit einem Wert von 105,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 480.595 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 126,38 EUR markierte der Titel am 19.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 16,51 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2022 bei 79,58 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,60 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 116,55 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 25.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,74 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 7.841,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 6.845,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 24.01.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,50 EUR je SAP SE-Aktie.

