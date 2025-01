SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 263,75 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 263,75 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 264,10 EUR. Bei 259,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 601.205 SAP SE-Aktien.

Bei 264,10 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 43,94 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,15 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 257,75 EUR.

Am 21.10.2024 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,09 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,47 Mrd. EUR – ein Plus von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte SAP SE am 28.01.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 28.04.2026.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,43 EUR je Aktie.

