SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 259,50 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 259,50 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 259,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 259,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 61.669 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 259,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,08 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,86 EUR. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 43,02 Prozent wieder erreichen.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,15 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 257,75 EUR für die SAP SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 21.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,09 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 8,47 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte SAP SE am 28.01.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 28.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

