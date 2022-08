SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag in Rot

Die SAP SE-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 89,24 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 89,01 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,65 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 959.334 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2021 auf bis zu 129,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,22 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,84 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2022 erreicht. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 6,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 114,46 EUR an.

Am 21.07.2022 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,96 EUR, nach 1,75 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.517,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 6.669,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 19.10.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,85 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie leicht im Plus: SAP schlägt SAP Litmos los

SAP-Aktie im Plus: Außergerichtliche Einigung mit Ex-Betriebsratschef

Experten sehen bei SAP-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible