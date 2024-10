SAP SE Aktie News: SAP SE macht am Dienstagmittag Boden gut

Kursverlauf

Die Aktie von SAP SE zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 217,65 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 217,65 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 223,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 221,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.076.265 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2024 markierte das Papier bei 223,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,55 Prozent. Bei 122,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,20 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 216,67 EUR an.

SAP SE gewährte am 22.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,29 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,74 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.01.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 27.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

