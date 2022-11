SAP SE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von SAP SE

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 105,44 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 105,24 EUR. Mit einem Wert von 105,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 627.333 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 125,44 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2022 bei 79,58 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,50 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 116,55 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Am 25.10.2022 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.841,00 EUR im Vergleich zu 6.845,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 26.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 24.01.2024.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

