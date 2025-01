SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag im Minusbereich

So bewegt sich SAP SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 261,85 EUR.

Das Papier von SAP SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 261,85 EUR ab. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 259,55 EUR. Bei 259,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 346.943 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 264,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 0,86 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.01.2024 bei 157,34 EUR. Mit einem Kursverlust von 39,91 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,15 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 257,75 EUR.

Am 21.10.2024 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,09 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,74 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,47 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 28.01.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 28.04.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 4,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich