SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Um 23.05.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 92,65 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 93,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 93,46 EUR. Bisher wurden via XETRA 947.413 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.11.2021 erreicht. 28,59 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.05.2022 bei 86,81 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 6,73 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 129,69 EUR aus.

SAP SE ließ sich am 22.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,00 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,40 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 7.077,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.350,00 EUR erwirtschaftet worden.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 21.07.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 20.07.2023.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2023 5,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

