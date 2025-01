SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

So bewegt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 264,00 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 09:07 Uhr 0,6 Prozent. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 264,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 264,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45.525 SAP SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2025 bei 264,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,19 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.01.2024 (157,66 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 257,75 EUR angegeben.

Am 21.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,02 EUR je Aktie verdient. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 28.01.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.04.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,43 EUR fest.

