SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagmittag gesucht

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 193,08 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 194,04 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 193,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 192.412 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 197,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.07.2024 erreicht. Gewinne von 2,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2023 bei 120,04 EUR. Abschläge von 37,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,16 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 204,90 EUR je SAP SE-Aktie an.

SAP SE ließ sich am 22.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 0,22 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,29 Mrd. EUR – ein Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7,55 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte SAP SE am 21.10.2024 präsentieren. Am 27.10.2025 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,45 EUR je Aktie belaufen.

