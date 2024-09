SAP SE Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von SAP SE

Blick auf SAP SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 205,40 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 205,40 EUR ab. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 204,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 204,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 53.286 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2024 bei 208,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Bei einem Wert von 121,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 41,04 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,15 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 211,67 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE gewährte am 22.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,76 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8,29 Mrd. EUR gegenüber 7,55 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 21.10.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,45 EUR fest.

