SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochmittag gesucht

Das Papier von SAP SE konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 104,10 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 104,62 EUR aus. Bei 103,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 311.399 SAP SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 125,40 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 16,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,81 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 117,73 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 25.10.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,12 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,74 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,55 Prozent auf 7.841,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.845,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte SAP SE am 26.01.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.01.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von SAP SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 4,50 EUR im Jahr 2022 aus.

