Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit Verlusten

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:22 Uhr mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 345,90 EUR. Die Sartorius vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 337,60 EUR nach. Bei 357,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.775 Stück gehandelt.

Bei 631,60 EUR markierte der Titel am 30.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 45,23 Prozent Luft nach oben. Bei 335,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.04.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,07 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 540,25 EUR aus.

Am 21.04.2022 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,77 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.020,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 791,10 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.07.2022 veröffentlicht. Sartorius vz dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 21.07.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2023 10,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

April 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Sartorius vz-Aktie angepasst

Sartorius-Aktie schließt stark: Sartorius verzeichnet guten Start ins Jahr

Ausblick: Sartorius präsentiert Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com