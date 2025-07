Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 220,90 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:41 Uhr 0,9 Prozent auf 220,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 221,60 EUR. Bei 217,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 16.938 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Am 28.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 32,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,83 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,838 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 258,10 EUR angegeben.

Am 16.04.2025 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 883,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 819,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.07.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 16.07.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,16 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 3 Jahren bedeutet

So schätzen Analysten die Sartorius vz-Aktie ein

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sartorius vz-Investition von vor einem Jahr eingebracht