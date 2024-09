Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagvormittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 247,70 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 247,70 EUR. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 246,40 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 249,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.735 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,91 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2024 (199,50 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 19,46 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,761 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 248,00 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 1,39 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 860,70 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 832,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Sartorius vz am 17.10.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2025.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,23 EUR je Aktie.

